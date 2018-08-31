Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса SU 270, следовавшего из Москвы в Бангкок. Инцидент на борту произошел 29 августа. Нетрезвый пассажир неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне.

"Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса SU 270, следовавшего из Москвы в Бангкок. Инцидент на борту произошел 29 августа. Нетрезвый пассажир неоднократно нарушал правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с другими пассажирами.Спустя некоторое время нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Бангкока мужчину передали полиции."Аэрофлот" неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания. "Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни черный список, ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности", — заявили в пресс-службе авиакомпании.4 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации", позволяющий авиакомпаниям вести черные списки деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.