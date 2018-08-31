Кроме даты в календаре, в Москве ничто не напоминает о наступающей осени. Улицы утопают в цветах. В столице проходят сразу два фестиваля флористики: Цветочный джем и Исторические сады в Царицыне. Это парки разных стран и эпох в миниатюре. Некоторые музеи в День знаний будут работать бесплатно, а на Красной площади завершается Спасская башня.

Кроме даты в календаре, в Москве ничто не напоминает о наступающей осени. Улицы утопают в цветах. В столице проходят сразу два фестиваля флористики: "Цветочный джем" и "Исторические сады" в Царицыне. Это парки разных стран и эпох в миниатюре. Некоторые музеи в День знаний будут работать бесплатно, а на Красной площади завершается "Спасская башня".Хочется надеяться, что сюрпризы погоды не поменяют планы на выходные: ведь все самое интересное будет проходить на свежем воздухе. По всему городу один за другим распускаются сады. Сегодня они появились и в "Царицыне": это более 20 парков в миниатюре из разных стран и эпох.Сады Древней Руси, Италии эпохи Ренессанса, Франции, Британии, Голландии: каждый парк переносит посетителей в разные периоды времени. Растения, оформление, декор — все точно так, как было раньше. А сегодня вечером в садах пройдет оперный флешмоб от музыкального театра "Геликон-опера".Погулять по современным ландшафтным паркам можно теперь в каждом районе Москвы. Фестиваль "Цветочный джем" проходит более чем на 2000 площадок. Площадь Революции превратилась в одну большую клумбу с ароматными розами, на Манежной площади голландский дизайнер представляет коллекцию канн, подмосковный луг с душистыми травами — в Камергерском переулке. Рядом с каждым садиком продают необычное варенье и мороженое ручной работы.Воздушный пикник пройдет в это воскресенье в парке "Дружба". Большой кран поднимет вверх гимнастов, которые покажут захватывающее шоу на кольцах и полотнах, а потом каждого желающего научат выполнять в воздухе несколько трюков.В эти выходные завершается фестиваль "Спасская башня" — обязательно сходите, если еще там не были. Утром и днем на Красной площади проходят различные мастер-классы, концерты военных оркестров, конное шоу. А в воскресенье в восемь часов вечера состоится церемония закрытия, на которой выступят танцевальные и музыкальные коллективы из разных стран мира.В День знаний вместе с детьми отправляйтесь в музеи. В Дарвиновском 1 сентября — свободный вход в мультимедийный комплекс. У посетителей будет возможность отправиться в прошлое на четыре миллиарда лет и встретиться с динозаврами. В "Москвариуме" пройдут бесплатные лекции о морских обитателях, а в Историческом музее — экскурсии по выставочным залам. Выбирайте и составляйте свою программу на выходные.