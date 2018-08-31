В сентябре стартует проект Первого канала Голос 60+. Уже начался кастинг участников. Среди претендентов был замечен отец одного из членов жюри – 83-летний Николай Агутин.

В сентябре стартует проект Первого канала "Голос 60+". Уже началсякастинг участников. Среди претендентов был замечен отец одного из членов жюри –83-летний Николай Агутин.Родитель Леонида Агутина признался, что ему и другим желающимблеснуть своими вокальными данными пришлось долго ждать своего выхода. Сразу на сцену не пустили, даже не смотря на родственную связь с ментором проекта.Пожилой мужчина восемь часов сидел за кулисами, прежде чем ему удалосьвыступить перед наставниками "Голоса". В тот день попробовать себя пришли 25человек, к тому же всех задерживала несколько раз ломающаяся аппаратура.Николай отметил, что не говорил наследнику о своем намерении участвоватьв шоу, поэтому для Агутина-младшего это был настоящий сюрприз. "Он был жуткоудивлен, когда узнал меня по тембру голоса. Правда, сначала долго не нажималкрасную кнопку. Потом слушал, слушал и понял: "Это точно отец поет!" – цитируетНиколая со ссылкой на Life.ru.В прошлом Николай Агутин был довольно известным композитором,поэтом и исполнителем. Песни его сочинения входили в репертуар многих артистов.В Гнесинском училище ему довелось учиться вместе с Иосифом Кобзоном, сообщает .Добавим, что на этот раз среди менторов "Голоса60+" оказался народный артист Лев Лещенко. Вместе с ним наставниками сталипопулярные певцы Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин.Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшегопроекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками,которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участниковоборудована специальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможетвидеть реакцию своей группы поддержки.