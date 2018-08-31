В сентябре стартует проект Первого канала Голос 60+. Уже начался
кастинг участников. Среди претендентов был замечен отец одного из членов жюри –
83-летний Николай Агутин.
В сентябре стартует проект Первого канала "Голос 60+". Уже начался
кастинг участников. Среди претендентов был замечен отец одного из членов жюри –
83-летний Николай Агутин.
Родитель Леонида Агутина признался, что ему и другим желающим
блеснуть своими вокальными данными пришлось долго ждать своего выхода. Сразу на сцену не пустили, даже не смотря на родственную связь с ментором проекта.
Пожилой мужчина восемь часов сидел за кулисами, прежде чем ему удалось
выступить перед наставниками "Голоса". В тот день попробовать себя пришли 25
человек, к тому же всех задерживала несколько раз ломающаяся аппаратура.
Николай отметил, что не говорил наследнику о своем намерении участвовать
в шоу, поэтому для Агутина-младшего это был настоящий сюрприз. "Он был жутко
удивлен, когда узнал меня по тембру голоса. Правда, сначала долго не нажимал
красную кнопку. Потом слушал, слушал и понял: "Это точно отец поет!" – цитирует
Николая со ссылкой на Life.ru.
В прошлом Николай Агутин был довольно известным композитором,
поэтом и исполнителем. Песни его сочинения входили в репертуар многих артистов.
В Гнесинском училище ему довелось учиться вместе с Иосифом Кобзоном, сообщает .
Добавим, что на этот раз среди менторов "Голоса
60+" оказался народный артист Лев Лещенко. Вместе с ним наставниками стали
популярные певцы Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин.
Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшего
проекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками,
которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участников
оборудована специальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможет
видеть реакцию своей группы поддержки.