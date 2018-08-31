Американские спецслужбы слили в прессу данные о банковских платежах посольства России в Вашингтоне. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва вновь сталкивается с ситуацией, когда пресса получает доступ к информации о финансах российских дипломатов.

Американские спецслужбы слили в прессу данные о банковских платежах посольства России в Вашингтоне. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва вновь сталкивается с ситуацией, когда пресса получает доступ к информации о финансах российских дипломатов.Смоленская площадь потребовала от США наказать виновных в утечке конфиденциальной финансовой информации интернет-порталу Buzzfeed, сообщают ТАСС и "Интерфакс". При этом, подчеркнули в МИД России, было нарушено американское законодательство, международные обязательства, в том числе вновь основополагающая Венская конвенция о дипотношениях 1961 года.В результате утечки Buzzfeed опубликовал "еще одну порцию спекуляций вокруг банковских операций российского посольства в США и наших дипломатов", добавила Мария Захарова. И напомнила, что как и в ноябре 2017 года и в январе 2018 года, в новой статье идет об очередных конспирологических теориях вокруг рутинных переводов заработной платы и перечисления денежных средств возвращающимся домой работникам МИД."Цель подобных "вбросов" ясна — вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года", — пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства."К сожалению, американские власти снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств", — резюмировала Мария Захарова.В США также рассекретили телефонные переговоры Билла Клинтона и Бориса Ельцина о Путине. Эту ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.