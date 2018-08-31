Вооруженным силам Соединенных Штатов нужна только команда, чтобы начать наносить удары по Сирийской Арабской Республике. Уже составлен список приоритетных целей. Не хватает только распоряжения Дональда Трампа.

Вооруженным силам Соединенных Штатов нужна только команда, чтобы начать наносить удары по Сирийской Арабской Республике. Уже составлен список приоритетных целей. Не хватает только распоряжения Дональда Трампа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.В Средиземном море уже скапливаются американские корабли. В восточной части объявилась пара эсминцев класса "Арли Берк". Кроме того, в Гибралтар зашла подводная лодка "Ньюпорт ньюс". Все эти корабли вооружены крылатыми ракетами "Томагавк".По данным журналистов "спусковым крючком" должна стать химическая атака, которую якобы готовит Дамаск. Однако по информации Министерства обороны России, распылить отравляющие вещества в провинции Идлиб собирается террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Боевики уже привезли туда 8 емкостей с ядовитым хлором. А печально известные "Белые каски" будут имитировать спасательную операцию.