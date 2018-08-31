Большие вложения России позволили ей создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике.

Большие вложения России позволили ей создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике.Как передает РИА Новости, об этом проинформировал мировую общественность командующий ВМС США в Европе и Африке и руководитель командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.Высокопоставленный американский военный сообщил, что с тех пор, как он оказался на службе во времена "холодной войны" и до настоящего времени активность сторон в подводной войне значительно возросла.Он считает, что США оказались втянуты в "битву за Атлантику" из-за энергичных действий российских подводных сил, которые адмирал назвал "очень эффективными".Фогго, ранее служивший на субмаринах, отметил важность подводного театра военных действий и сообщил, что в этой комплексной игре участвуют все ведущие морские державы мира.В конце августа Пентагон возродил 2-й флот военно-морских сил, в задачи которого входит сдерживание РФ в Северной Атлантике, в первую очередь, ее подводные лодки, которых американские ВМС опасаются более всего.