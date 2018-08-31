Apple выкупила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой голографических линз для очков дополненной реальности. Сделка дает еще один повод в пользу того, что компания Тима Кука намерена выпустить собственное AR-устройство, накладывающее виртуальные 3D-объекты поверх настоящих.

Apple выкупила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой "голографических" линз для очков дополненной реальности. Сделка дает еще один повод в пользу того, что компания Тима Кука намерена выпустить собственное AR-устройство, накладывающее виртуальные 3D-объекты поверх настоящих.Akonia была учреждена в 2012 группой ученых-голографистов. Тогда же она привлекла $11,6 миллиона в качестве посевных инвестиций. Первоначально фирма специализировалась на голографическом хранении данных, но позднее сменила сферу деятельности на разработку экранов для AR-очков.Стартапу принадлежат более 200 патентов, связанных с голографическими системами и материалами. Согласно официальному сайту Akonia, её технологии позволяют создавать "тонкие, прозрачные и стеклянные смарт-линзы, которые смогут отображать яркие, полноцветные изображения с широким полем зрения".В Apple подтвердили факт совершения сделки, но отказались уточнить сумму и другие детали, сообщает Reuters. "Время от времени Apple приобретает небольшие технологические компании, однако мы не обсуждаем цели покупок и наши планы", — сказали в пресс-службе калифорнийской компании.У Apple владеет рядом патентов, описывающих шлемы виртуальной реальности на основе смартфона, и ранее покупала разработчиков VR- и AR-технологий, таких как Emotient, Metaio и Faceshift. В прошлом году фирма выпустила собственную платформу ARKit для создания AR-приложений под "айфон".∎Создатель Oculus написал разгромный обзор Magic Leap читайте такжеНесколько недель уважаемый аналитик TF Securities Мин-Чи Куо рассказал, что в AR-очки Apple выйдут в 2020 году. По его мнению, они приведут к созданию нового типа пользовательского интерфейса — как однажды сделал iPhone с мультитач-экраном, — который приведет к преображению интерфейса существующих продуктов Apple.