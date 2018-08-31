Apple разослала прессе приглашения на презентацию, которая пройдет 12 сентября в Театре имени Стива Джобса в новом здании штаб-квартиры корпорации в Купертино. Приглашение сопровождается словами Gather Round — собирайтесь вокруг.

Apple разослала прессе приглашения на презентацию, которая пройдет 12 сентября в Театре имени Стива Джобса в новом здании штаб-квартиры корпорации в Купертино. Приглашение сопровождается словами "Gather Round" — "собирайтесь вокруг". Это, похоже, отсылка к форме нового здания "фруктовой компании", представляющего из себя гигантское кольцо.Apple традиционно не сообщает, что именно покажет на мероприятии, одно известно наверняка: без новых моделей iPhone дело не обойдется, их компания неизменно представляет в первой половине сентября уже много лет подряд.В этот раз, если верить слухам и утечкам, покажут три новых модели. Первая — по одной из версий, ее назовут iPhone XS — будет напоминать выпущенный в 2017-м iPhone X, однако получит более продвинутую электронную начинку (например, произведенный по 7-нм техпроцессу чип A12) и, возможно, улучшенную камеру. Еще один iPhone будет увеличенной копией XS с экраном диагональю 6,5 дюймов (больше, чем у флагмана Samsung, Galaxy Note9).Но для многих самым интересным будет третий iPhone — с 6,1-дюймовым LCD-экраном (у первых двух моделей будет более дорогой OLED), алюминиевой рамой и задними панелями ярких цветов. По одной из версий, устройство оснастят процессором A10 от позапрошлогоднего iPhone 7, камера будет одинарной, а цена составит порядка 700 долларов — по сравнению с iPhone XS за 1000 долларов и увеличенной версией за 1200 модель должна показаться потребителям доступной.∎Sony представила Xperia XZ3 с OLED-экраном и сенсорными рамкамичитайте такжеТакже вероятно, что Apple представит 12 сентября новые модели часов Apple Watch — с уменьшенными рамками, увеличенной автономностью и, возможно, по-настоящему водонепроницаемые (предыдущие модели были влагозащищенными, но нырять на глубину в них было нельзя). В планах компании на этот год также значится выпуск новых премиальных планшетов iPad Pro с системой распознавания лица, а также доступного ультрабука с высокочетким экраном, призванного заменить MacBook Air.