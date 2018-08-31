Компания Apple заблокировала для россиян новый циферблат Apple Watch с цветами радужного флага, являющегося официальным символом ЛГБТ-движения. Как сообщил в твиттере независимый разработчик Гильерме Рэмбо (@_inside), новая тема становится недоступной, если в настройках умных часов в качестве региона указана Россия.

Компания Apple заблокировала для россиян новый циферблат Apple Watch с цветами радужного флага, являющегося официальным символом ЛГБТ-движения. Как сообщил в твиттере независимый разработчик Гильерме Рэмбо (@_inside), новая тема становится недоступной, если в настройках "умных" часов в качестве региона указана Россия.Циферблат в виде анимированного "прайд-флага" с переливающимися цветами радуги был представлен на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) 2018 в июне. По замыслу Apple, новая тема Pride должна отражать солидарность с представителями секс-меньшинств.Программист изучил код новой прошивки watchOS и обнаружил, что радужный циферблат намеренно скрыт от пользователей из России. В Apple причину такого решения не пояснили.Очень вероятно, что компания Тима Кука, который сам является открытым гомосексуалистом, хочет избежать проблем с местным законодательством. Напомним, что в России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних для юридических лиц установлен штраф — от 800 тысяч до миллиона рублей.”Apple назвала дату большой осенней презентации читайте такжеС прошлого года Apple продает ремешки для Apple Watch, выполненные в цветах ЛГБТ-символики. Часть прибыли фирма жертвует правозащитникам, борющимся за права сексуальных меньшинств. В России, однако, окрашенные в радугу ремешки купить нельзя.