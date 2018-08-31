Журналисты выяснили, что итальянский архитектор и инженер Риккардо Моранди, сконструировавший обвалившийся автомост близ Генуи, еще 37 лет назад предупреждал об износе материалов, из которых была построена конструкция. Инженеры, проводившие проверку позднее, эти слова подтвердили.

Журналисты выяснили, что итальянский архитектор и инженер Риккардо Моранди, сконструировавший обвалившийся автомост близ Генуи, еще 37 лет назад предупреждал об износе материалов, из которых была построена конструкция. Инженеры, проводившие проверку позднее, эти слова подтвердили, сообщает Independent.Скончавшийся в 1989 году Моранди за несколько лет до смерти писал о том, что материалы, из которых сделан мост "изнашиваются и стареют быстрее, чем ожидалось".Доклад архитектора содержится среди документов, конфискованных Финансовой гвардией в Министерстве транспорта в рамках расследования трагедии, которая унесла жизни 43 человек.Обрушившийся 14 августа мост был в 1967 году. Его часто называли мостом Моранди. Одна из версий трагедии — образование "воздушного пузыря" в обвалившемся поддерживающем столбе. В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.По факту непреднамеренного убийства открыто уголовное дело.