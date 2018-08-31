Компания ASUS показала обновленную серию ультратонких ноутбуков Zenbook. Тройка новых моделей — ZenBook 13, 14 и 15 — обладает видящей в темноте инфракрасной 3D-камерой для входа в систему через функцию Windows Hello и узкой рамкой NanoEdge, благодаря которой экран занимает 92–95% лицевой площади.

Компания ASUS показала обновленную серию ультратонких ноутбуков Zenbook. Тройка новых моделей — ZenBook 13, 14 и 15 — обладает "видящей" в темноте инфракрасной 3D-камерой для входа в систему через функцию Windows Hello и узкой рамкой NanoEdge, благодаря которой экран занимает 92–95% лицевой площади.Во всех "дзенбуках" применяется новое поворотное крепление ErgoLift. "Когда крышка ноутбука открывается, этот уникальный механизм автоматически приподнимает клавиатуру, задавая наиболее комфортный для набора текста угол, — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе ASUS. — Тщательно выверенный угол наклона корпуса также способствует охлаждению системы и улучшению звучания стереодинамиков".Максимальная конфигурация младших моделей, ZenBook 13 и 14, включает процессор Intel Core i7 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150, старшей ZenBook 15 — ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q. Максимально возможный объем "оперативки" — 16 ГБ, SSD-накопителя — 512 ГБ.В ZenBook 13 и 14 установлена панель Full HD (1920х1080), в 15-дюймовый "дзенбук" — Full HD либо 4K UHD (3820х2160 пикселей). В качестве ОС используются "Windows 10 Pro" или "Windows 10 Домашняя". ZenBook 13 и 14 проживут на одной зарядке 14 часов, 15-дюймовая модель — 16 часов, говорят в ASUS.∎Asus выпускает в России "самый тонкий игровой ноутбук в мире" читайте такжеДата релиза и цена новых ультрабуков не уточняются.