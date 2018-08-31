Ресторан-теплоход River Palace врезался в прогулочный катамаран Снегири-2, который был пришвартован у причала Воробьевы горы. Есть данные о двух пострадавших. Прокуратура начала проверку.

Ресторан-теплоход River Palace врезался в прогулочный катамаран "Снегири-2", который был пришвартован у причала "Воробьевы горы". Есть данные о двух пострадавших. Прокуратура начала проверку, сообщает агентство ТАСС.Это уже не первое происшествие за этот месяц. 23 августа моторная лодка столкнулась с баржей в районе впадения Москвы-реки в Оку. Погиб один человек.