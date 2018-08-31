Обнародованы первые видео, сделанные после трагедии. Есть ролик и от больницы, куда со смертельным ранением был доставлен глава ДНР Александр Захарченко.

Обнародованы первыевидео, сделанные после трагедии. Есть ролик и от больницы, куда со смертельнымранением был доставлен глава ДНР Александр Захарченко.Свидетели происшествия рассказали о моменте взрыва,который прогремел на бульваре имени Пушкина в Донецке. Мирные жители стали невольными очевидцами страшного события.Многие даже не успели сразупонять, что произошло. "Бабах – и больше ничего. Потом машины поехали и поздноприехали", – цитирует проживающую неподалеку от места трагедии женщинуРЕН ТВ.Другая свидетельница ЧП сообщила, что взрыв был очень сильным. "Такого у нас еще не было", – добавила она. На месте происшествияпродолжают работать экстренные службы. Предполагаемые диверсанты задержаны вавтомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.Напомним, при взрыве в донецком кафе "Сепар" был ранени глава минфина ДНР Александр Тимофеев. Известно и о еще двоих пострадавших.Ранее МИД России увидел в убийстве главы ДНР украинский след. "Есть все основания полагать, что за его убийством стоиткиевский режим, который не раз использовал подобные методы устраненияинакомыслящих и неугодных", – прокомментировала ЧП официальныйпредставитель ведомства Мария Захарова. Дипломат считает, что мировоесообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастногорасследования преступления.