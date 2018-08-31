Обнародованы первые
видео, сделанные после трагедии. Есть ролик и от больницы, куда со смертельным
ранением был доставлен глава ДНР Александр Захарченко.
Обнародованы первые
видео, сделанные после трагедии. Есть ролик и от больницы, куда со смертельным
ранением был доставлен глава ДНР Александр Захарченко.
Свидетели происшествия рассказали о моменте взрыва,
который прогремел на бульваре имени Пушкина в Донецке. Мирные жители стали невольными очевидцами страшного события.
Многие даже не успели сразу
понять, что произошло. "Бабах – и больше ничего. Потом машины поехали и поздно
приехали", – цитирует проживающую неподалеку от места трагедии женщину
РЕН ТВ.
Другая свидетельница ЧП сообщила, что взрыв был очень сильным. "Такого у нас еще не было", – добавила она. На месте происшествия
продолжают работать экстренные службы. Предполагаемые диверсанты задержаны в
автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.
Напомним, при взрыве в донецком кафе "Сепар" был ранен
и глава минфина ДНР Александр Тимофеев. Известно и о еще двоих пострадавших.
Ранее МИД России увидел в убийстве главы ДНР украинский след. "Есть все основания полагать, что за его убийством стоит
киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения
инакомыслящих и неугодных", – прокомментировала ЧП официальный
представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат считает, что мировое
сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного
расследования преступления.