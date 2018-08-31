В Брюсселе проходит финальный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Российский спортсмен Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами.

В Брюсселе проходит финальный этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. Российский спортсмен Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами.Сергей преодолел дистанцию за 12,97 секунды. Вторым финишную черту пересек испанец Орландо Ортега (13,10 м). Третьим на финиш пришел ямаец Хансл Парчмент (13,35). Эта победа позволила Шубенкову во второй раз подряд выиграть "Бриллиантовую лигу" и завоевать "Бриллиантовый кубок". Ранее Сергей выигрывал этапы в Лозанне и Монако.Сергей Шубенков выиграл чемпионат мира на дистанции 110 метров с барьерами. Также он становился серебряным и бронзовым призерами мировых первенств в 2017 и 2013 годах, и два раза выигрывал первенство Европы в 2012 и 2014 годах.