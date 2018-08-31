Больше 2 млн. рублей за некачественное обслуживание на дорогах. Именно такую сумму заплатят предприятия АЗС области. Народный контроль завершил проект Трасса: контроль качества. Среди самых частых замечаний - продажа контрафактного топлива на АЗС и нарушение санитарных норм на предприятиях общепита. Подробнее - Игорь Липский.

Больше 2 млн. рублей за некачественное обслуживание на дорогах. Именно такую сумму заплатят предприятия АЗС области. Народный контроль завершил проект "Трасса: контроль качества". Среди самых частых замечаний - продажа контрафактного топлива на АЗС и нарушение санитарных норм на предприятиях общепита. Подробнее - Игорь Липский.В области торгуют некачественным бензином. К такому выводу общественники пришли после проверки в рамках проекта "Трасса: контроль качества". С декабря прошлого года до августа 2018 Народный контроль посетил 50 АЗС по всему региону. Вопросы возникли к 5 заправочным станциям, все они находятся за пределами областного центра. Особенно "отличилась" АЗС в Петушинском районе. Там в топливе эксперты нашли серу, ее содержание было превышено в 300 раз по сравнению с нормой. Общественники бьют тревогу, такое топливо влияет на экологию региона.Алексей Смирнов, руководитель проекта Трасса: контроль качества: "Вы все прекрасно понимаете, что если автомобиль заправился некачественным топливом, то он загадит не только там, где заправился, но он гадит всю трассу, которую он проезжает".Теперь "горе-предприниматели" из Петушков заплатят штраф в 318 тысяч рублей. Сегодня бензин для многих - товар первой необходимости. И водители возмущены, как можно продавать топливо низкого качества по таким ценам?Сергей, водитель: "Очень печально. Бензин должен стоить дешевле".Светлана, водитель: "Я работаю на машине, поэтому для меня значительно, что цены повысились, и, соответственно, расходы повышаются".Андрей, водитель: "Конечно, почувствовал, каждый день дорожает бензин. Я думаю, правительство должно за этим следить, как-то отрегулировать этот вопрос".Но унывать не стоит, говорят общественники. Проект показал, что после проверок качество топлива повышается. Например, на заправках Владимира нарушений не выявили. "Чистыми" оказались и заправки других городов.Алексей Смирнов, руководитель проекта Трасса: контроль качества: "В последнее время мы выезжаем, оказывается, что Муром по выбросам у нас оказался самый чистый город. Мы были честно удивлены. Просто мы привыкли, что, когда проезжаешь по заправкам трассы Владимир, Гороховец, Вязники. Кстати, в Гороховце, в Вязниках оказалось в этих районах топливо без нарушений вообще".Проект "Трасса: контроль качества" был организован на деньги от президентского гранта. Проверяли не только АЗС, но и 15 магазинов и предприятий общепита. Общественники выявили нарушения санитарных норм. В ходе судебного решения закрыли 2 ларька по продаже шаурмы в Судогде на ул. Ленина и в Вязниках тоже на ул. Ленина напротив автовокзала. В них нашли кишечную палочку. Несмотря на завершение гранта, проект будет продолжать свою работу.