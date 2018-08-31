Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев
госпитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получение
взятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизни
нет.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев
госпитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получение
взятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизни
нет.
Улюкаев отбывает наказание в Тверской области, в колонии для впервые осужденных он
работает библиотекарем. Известно, что за все время, пока Улюкаев находится там (с июня 2018 года),
он заработал 1600 рублей.
В 2014 году, согласно декларации о доходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.
Накануне, 30 августа бывший министр был госпитализирован в тюремную
больницу в Торжке. О том, что послужило причиной госпитализации, пока ничего не
известно, на некоторое время назад Улюкаев жаловался на проблемы с давлением и
желудочно-кишечным трактом, пишет "Московский комсомолец".
Еще в Москве, за несколько недель до оглашения приговора, на
очередном заседании суда по делу Улюкаева подсудимого было не узнать.
Экс-министр исхудал, его лицо осунулось и покрылось морщинами.
Журналисты тогда подметили, что одежда на 61-летнем Улюкаеве
висит как на вешалке, да и на свои годы он не выглядит. Тем не менее, обвиняемый
в коррупции чиновник с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что
потерял 14 килограммов веса.
В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева взяли с поличным при
передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России
задержание министра федерального уровня.
15 ноября того же года президент освободил Улюкаева
от должности в связи с утратой доверия, а 15 декабря 2017 года суд приговорил
его к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаев
неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.