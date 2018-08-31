Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизни нет.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаевгоспитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получениевзятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизнинет.Улюкаев отбывает наказание в Тверской области, в колонии для впервые осужденных онработает библиотекарем. Известно, что за все время, пока Улюкаев находится там (с июня 2018 года),он заработал 1600 рублей.В 2014 году, согласно декларации о доходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.Накануне, 30 августа бывший министр был госпитализирован в тюремнуюбольницу в Торжке. О том, что послужило причиной госпитализации, пока ничего неизвестно, на некоторое время назад Улюкаев жаловался на проблемы с давлением ижелудочно-кишечным трактом, пишет "Московский комсомолец".Еще в Москве, за несколько недель до оглашения приговора, наочередном заседании суда по делу Улюкаева подсудимого было не узнать.Экс-министр исхудал, его лицо осунулось и покрылось морщинами.Журналисты тогда подметили, что одежда на 61-летнем Улюкаевевисит как на вешалке, да и на свои годы он не выглядит. Тем не менее, обвиняемыйв коррупции чиновник с иронией поблагодарил российское правосудие за то, чтопотерял 14 килограммов веса.В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева взяли с поличным припередаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории Россиизадержание министра федерального уровня.15 ноября того же года президент освободил Улюкаеваот должности в связи с утратой доверия, а 15 декабря 2017 года суд приговорилего к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаевнеоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.