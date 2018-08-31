Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал о блокноте добрых дел у народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Оказалось, что артист всегда старался помочь людям и даже вел для этой цели записи.

Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал о "блокноте добрых дел" у народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Оказалось, что артист всегда старался помочь людям и даже вел для этой цели записи.В блокноте Кобзона были пометки и напоминанию, кому и чем певец в силах помочь. "Этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому – путевку. Он работал на людей", – вспомнил Быстряков.Отдельно стоит отметить, что Кобзон пришел на помощь брату своего близкого друга драматурга и поэта Александра Вратарева в трудный момент, передает телеканал NewsOne Когда выяснилось, что у того лейкемия, народный артист СССР приехал из Нальчика в Москву, чтобы объехать на личном автомобиле с близким Вратарева "все инстанции".Помимо этого, Быстряков подчеркнул, что восхищен мужеством Кобзона. В частности, речь о захвате заложников в театре на Дубровке в 2002 году, когда певец договариваться с террористами, рискуя собственной жизнью.Напомним, 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля. Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней.