Недавно на ТНТ стартовал проект Бородина против Бузовой. Теперь
фанаты голосуют, кто из ведущих был более убедителен в шоу.
Недавно на ТНТ стартовал проект "Бородина против Бузовой". Теперь
фанаты голосуют, кто из ведущих был более убедителен в шоу.
По будням Ольга и Ксения разбирают жизненные ситуации
участников "Дома-2". Каждая из девушек имеет собственный взгляд на проблему и,
исходя из этого, отстаивает свою точку зрения.
Обычно участники и зрители делятся на два лагеря, становясь
на сторону той или иной ведущей, поэтому продюсеры проекта решили проверить, кого
из звезд больше поддерживает аудитория. Голосование провели в интернете, и в итоге победу получила
Бузова. За Ольгу отдали свой "клик" 25 миллионов человек, когда за Бородину чуть
более 16 миллионов.
Отметим, что в каждом выпуске ток-шоу Ольга и Ксения
выясняют отношения. К примеру, недавно знаменитости публично спорили, кто из них важнее
для телепроекта. Бузова подняла коллегу по цеху на смех, заявив, что программа имеет рейтинг только из-за нее, мол,
если она покинет шоу, то смотреть новые выпуски больше не будут, так как выскочка Бородина
останется одна.
А до этого знаменитые ведущие выясняли, нужно ли прощать неуважительное отношение от любимого мужчины. Бородина высказала мнение, что
терпеть унижения и побои даже ради любви – недопустимо. Однако ее соведущая не согласилась
с этим утверждением. После заявления Бузовой Бородина всем своим видом
показывала, что соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой и
ухмылялась. А в конце Ксения отметила, что Ольге лучше вообще молчать.