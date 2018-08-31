Недавно на ТНТ стартовал проект Бородина против Бузовой. Теперь фанаты голосуют, кто из ведущих был более убедителен в шоу.

Недавно на ТНТ стартовал проект "Бородина против Бузовой". Теперьфанаты голосуют, кто из ведущих был более убедителен в шоу.По будням Ольга и Ксения разбирают жизненные ситуацииучастников "Дома-2". Каждая из девушек имеет собственный взгляд на проблему и,исходя из этого, отстаивает свою точку зрения.Обычно участники и зрители делятся на два лагеря, становясьна сторону той или иной ведущей, поэтому продюсеры проекта решили проверить, когоиз звезд больше поддерживает аудитория. Голосование провели в интернете, и в итоге победу получилаБузова. За Ольгу отдали свой "клик" 25 миллионов человек, когда за Бородину чутьболее 16 миллионов.Отметим, что в каждом выпуске ток-шоу Ольга и Ксениявыясняют отношения. К примеру, недавно знаменитости публично спорили, кто из них важнеедля телепроекта. Бузова подняла коллегу по цеху на смех, заявив, что программа имеет рейтинг только из-за нее, мол,если она покинет шоу, то смотреть новые выпуски больше не будут, так как выскочка Бородинаостанется одна.А до этого знаменитые ведущие выясняли, нужно ли прощать неуважительное отношение от любимого мужчины. Бородина высказала мнение, чтотерпеть унижения и побои даже ради любви – недопустимо. Однако ее соведущая не согласиласьс этим утверждением. После заявления Бузовой Бородина всем своим видомпоказывала, что соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой иухмылялась. А в конце Ксения отметила, что Ольге лучше вообще молчать.