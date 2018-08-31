Не стало Иосифа Кобзона, а с ним ушла целая эпоха советской песни. Всего две недели он не дожил до своего 81-го дня рождения. В студии Прямого эфира друзья и коллеги Иосифа Козбона, каким он был.

Не стало Иосифа Кобзона, а с ним ушла целая эпоха советской песни. Всего две недели он не дожил до своего 81-го дня рождения.Много лет Кобзон сражался с онкологическим заболеванием. Он не раз находился на самом краю смерти, но желание жить было сильнее. И несмотря на прогнозы врачей, он снова и снова выходил к зрителю. Всегда рядом с певцом были его близкие, его любимая жена Нелли. Они расписались в 1971 году, прожили вместе больше сорока лет, прошли через все испытания.В студию "Прямого эфира" пришли друзья и коллеги Иосифа Кобзона. Лев Лещенко сказал, что Кобзон был признанным лидером не только в творчестве, но и в обычной жизни."Он не мог пройти мимо человеческого горя. Он любил жизнь и пел об этом...", — сказал Лещенко.Николай Басков рассказал, что именно Кобзон впервые вывел его на большую сцену. В 1999 году они дуэтом исполнили песню "Отечество" на сцене концертного зала "Россия". А после концерта Кобзон вытащил из кошелька 200 долларов и отдал Николаю, сказав, что "каждый творческий труд должен быть оплачен"."Повторить его никто не сможет, — уверен Басков. — Нет артиста, который дал такое количество концертов, который так любил зрителей".Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что ее поразил не уход Иосифа Кобзона, а его жизнь. Она назвала его "человеком-материком". "Он выводил заложников из театрального центра, всегда первым находился на передовой. Его жизнь – урок для всех нас", — сказала она.Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского. По желанию певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с мамой Идой Исаевной, которую певец очень любил.