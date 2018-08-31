Генеральный директор футбольной Уфы Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб договорился с московским ЦСКА о трансфере полузащитника уфимской команды Ивана Облякова в стан армейцев.

Генеральный директор футбольной "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб договорился с московским ЦСКА о трансфере полузащитника уфимской команды Ивана Облякова в стан армейцев."У "Уфы" и ЦСКА были сложные переговоры, но теперь мы согласовали трансфер Облякова и договорились об условиях, — сказал Газизов, слова которого приводит ТАСС. – В данный момент мы занимаемся подготовкой документов, а стороны согласовывают условия личного контракта игрока".Напомним, что 31 августа является заключительным днем трансферного окна в Европе. Ранее ЦСКА в заключительный день уже успел оформить два трансфера и приобретение Облякова может стать третьим за день.