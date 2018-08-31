Страдающий галеофобией - боязнью акул - турист из Норвегии едва не оказался в пасти крупнейшей из ныне существующих рыб во время дайвинга на Филиппинах. Свое приключение он снял на видео.

Страдающий галеофобией — боязнью акул — турист из Норвегии едва не оказался в пасти крупнейшей из ныне существующих рыб во время дайвинга на Филиппинах. Свое приключение он снял на видео."Всю свою жизнь я очень боялся акул и открытой воды. Даже когда я жил в Австралии, я не занимался серфингом, в основном держась на мелководье", — признался 49-летний Гейр Йохансен из Тронхейма.По его словам, перед погружением их предупредили о возможной встрече с китовыми акулами, особо отметив, что это абсолютно безопасно, поскольку крупнейшие на планете рыбы питаются планктоном."Когда я увидел огромную акулу, у меня чуть ли не сердечный приступ случился. Я старался держать себя в руках и сохранять спокойствие, чтобы не раздражать их. Во взгляде акулы я прочел "Держись подальше от моей еды", а затем она меня дважды толкнула", — рассказал турист.На кадрах видно, как дайвера буквально притягивает к пасти китовой акулы, которая в поисках планктона засасывала сотни литров воды. В конце концов Гейр смог отплыть от гиганта не некоторое расстояние, но прежде ему довелось ощутить прикосновение жесткой, как сталь, пасти."Это был удивительный опыт!" — констатировал начинающий дайвер.Побережье Ослоба на Себу привлекает множество туристов возможностью поплавать в компании китовых акул, чья длина тела может достигать 18 и даже 20 метров.