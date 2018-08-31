Некая 22-летняя актриса, чье имя не разглашается, обвинила известного актера Жерара Депардье в грубых домогательствах. Потерпевшая утверждает, что агрессия сексуального характера, связанная с насилием, произошла дважды: 6 и 13 августа.

Некая 22-летняя актриса, чье имя не разглашается, обвинила известного актера Жерара Депардье в грубых домогательствах. "Потерпевшая" утверждает, что "агрессия сексуального характера, связанная с насилием", произошла дважды: 6 и 13 августа, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование. Известно, что девушка работала вместе с Депардье и училась у него на курсах. Адвокат актера все обвинения отвергает.