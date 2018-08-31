При взрыве мин на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области пострадали шесть человек. Одна из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии госпитализирована в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Состояние троих пострадавших средней тяжести. Они находятся в больнице Дзержинска.

При взрыве мин на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области пострадали шесть человек. Одна из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии госпитализирована в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Состояние троих пострадавших средней тяжести. Они находятся в больнице Дзержинска. Их жизням ничего не угрожает. Двоим медпомощь оказана амбулаторно.При взрыве на заводе в Дзержинске погибли три человека, еще двое числятся пропавшими без вести. Взрыв аммонала произошел в одном из цехов предприятия при перегрузке мин, сообщает ТАСС. После взрыва начался пожар. Ему был присвоен третий повышенный ранг сложности. Огонь охватил 100 квадратных метров.Поступившие от Минобороны противопехотные мины на заводе перекладывались в крепкие ящики перед отправкой на полигон для утилизации. Однако на этом этапе произошел какой-то сбой. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудил Следственный комитет России.Завод Свердлова – один из крупнейших производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Предприятие выплатит по 100 тысяч рублей семьям погибших и по 50 тысяч рублей – пострадавшим.