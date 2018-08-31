Временным главой Донецкой народной республики стал 37-летний вице-премьер Дмитрий Трапезников. Он заменил на посту главы этой республики погибшего в теракте Александра Захарченко. Захарченко был взорван у кафе в центре Донецка.

Временным главой Донецкой народной республики стал 37-летний вице-премьер Дмитрий Трапезников. Он заменил на посту главы этой республики погибшего в теракте Александра Захарченко. Захарченко был взорван у кафе в центре Донецка.Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы ДНР на основе статьи 62 конституции республики, сообщает ТАСС. Основной закон гласит, что если глава Донецкой народной республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет зампред совета министров ДНР.Дмитрий Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. Когда ему исполнился год, семья переехала в Донецк.У Дмитрия Трапезникова три высших образования — юридическое, экономическое и в области промышленного и гражданского строительства. Трапезников работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер". Он был заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.В сентябре 2014 года Трапезников стал главой временной администрации Тельмановского района ДНР, а затем возглавил управление внешней и внутренней политики администрации главы ДНР.Александр Захарченко погиб при взрыве во время интервью, которое давал журналистке. Также погиб его охранник-водитель, ожоги легких получила журналистка. Медики борются за жизнь вице-премьера и министра финансов ДНР Александра Тимофеева. По горячим следам на проспекте Богдана Хмельницкого были задержаны исполнители теракта, осуществившие подрыв бомбы у кафе в центре Донецка.