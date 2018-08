Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Лондоне, а после получения образования намерены вернуться на Украину.

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Лондоне, а после получения образования намерены вернуться на Украину.Об этом "Интерфаксу" рассказала жена украинского лидера Марина Порошенко.По ее словам, дети поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "анимация" и "экономика", успешно сдав экзамены и получив высокие оценки.Порошенко отметила, что они с мужем с гордостью поддержали стремление дочерей получить профессию самостоятельно, без скидок на то, что они дети президента Украины. По ее словам, Александра и Евгения планируют после учебы приехать обратно домой.