Злоумышленники похитили 150 метров электрических проводов на сумму более 42 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего и 21-летнего жителей города Собинка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что поздно вечером 20 августа текущего года подозреваемые похитили 150 метров электрических проводов с территории строящегося объекта, расположенного в городе Собинка. Ущерб от противоправных действий составил более 42 тысяч рублей.Со слов местных жителей, задержанных сотрудниками полиции после поступившего заявления от собственника, совершить кражу они решили после того, как не получили в срок зарплату за выполненную работу.Сдать в пункт приема металла похищенное фигуранты не успели. Расследование уголовного дела продолжается.