Компания Dyson инвестировала 84 миллиона фунтов стерлингов в технологический комплекс в Уилтшире. Комплекс расположен на территории, которую занимает ранее принадлежавший министерству обороны Великобритании аэродром Халлавингтон.

Производитель бытовой техники, британская Dyson инвестировала 84 миллиона фунтов стерлингов в технологический комплекс в Уилтшире. Комплекс расположен на территории, которую занимает ранее принадлежавший министерству обороны Великобритании аэродром Халлавингтон. Средства пошли на ремонт и переоборудование существующих там исторических авиационных ангаров 1938 года.В отреставрированные здания уже переместились 400 сотрудников компании, занимающиеся разработкой электромобиля Dyson. В будущем компания планирует превратить комплекс в Халлавингтоне в центр испытаний электромобилей.Дальнейшие планы по строительству компания держит в секрете, известно только, что на их реализацию потребуется порядка 200 млн фунтов стерлингов. Проект предусматривает строительство новых зданий и испытательных трасс.∎От пылесосов к искусственному интеллекту: Dyson изобрела себе новое будущеечитайте такжеПонятно, что для такого роста нужны средства, и их Dyson не жалеет, реинвестируя в исследования и разработки, а также здания и оборудование львиную долю выручки. Сама выручка, по результатам 2011-го финансового года впервые превысив 1 млрд фунтов стерлингов, с тех пор быстро росла, достигнув к 2015-му (данные за 2016-й год пока не раскрывались) 1,74 млрд фунтов. При этом прибыль выросла за тот же период в полтора раза: примерно с 300 до 448 млн фунтов.