Единая Россия будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах с помощью Центра поддержки гражданских инициатив. Президиум партии утвердил положение проекта этой новой структуры.

"Единая Россия" будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах с помощью Центра поддержкигражданских инициатив. Президиум партии утвердил положение проекта этой новой структуры.Проект ЦПГИ представляет собой механизм, обеспечивающийподдержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение проектов иинициатив как НКО, так и гражданских активистов. Об этом заявил сопредседательЦентрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат ГосдумыСергей Боярский.Идея создания такого центра родилась по итогам дискуссии,которая проводилась как партийцами, так и сторонниками "ЕдинойРоссии". По мнению Боярского потенциал партии для помощи гражданскиминициативам огромен, но сегодня он реализован минимально. "Регионами былчетко озвучен запрос на более активную и системную работу с общественнымиорганизациями и профессиональными сообществами", – отметил депутат.Новая структура будет заниматься новыми медиа, экологией, внутреннимтуризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическимвоспитанием и активным долголетием. На этом перечень направлений неисчерпывается, сказал Боярский.В ЦПГИ проекты получат методическую, юридическую и информационнуюподдержку. Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местныхинициатив и их тиражирование для партии сейчас в приоритете.Мы намерены стать своеобразными лоббистами интересовгражданского общества, тем более, что такой запрос существует.На федеральном уровне центр будет состоять изнаблюдательного совета, в который пригласят известных и авторитетных общественныхдеятелей, парламентариев, экспертов, бизнесменов и журналистов. На региональномуровне структура будет замыкаться на координаторе проекта."К будущим руководителям на местах мы отнесемся особотребовательно, так как понимаем, насколько важны профессионализм,ответственность и неравнодушие при реализации этого проекта", – сказал Боярский.Напомним, что о запуске сторонниками "Единой России" Центраподдержки гражданских инициатив заявил секретарь генсовета партии АндрейТурчак, выступая 13 августа на молодежном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.