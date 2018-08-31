Единая Россия будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах с помощью Центра поддержки
гражданских инициатив. Президиум партии утвердил положение проекта этой новой структуры.
"Единая Россия" будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах с помощью Центра поддержки
гражданских инициатив. Президиум партии утвердил положение проекта этой новой структуры.
Проект ЦПГИ представляет собой механизм, обеспечивающий
поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение проектов и
инициатив как НКО, так и гражданских активистов. Об этом заявил сопредседатель
Центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы
Сергей Боярский.
Идея создания такого центра родилась по итогам дискуссии,
которая проводилась как партийцами, так и сторонниками "Единой
России". По мнению Боярского потенциал партии для помощи гражданским
инициативам огромен, но сегодня он реализован минимально. "Регионами был
четко озвучен запрос на более активную и системную работу с общественными
организациями и профессиональными сообществами", – отметил депутат.
Новая структура будет заниматься новыми медиа, экологией, внутренним
туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим
воспитанием и активным долголетием. На этом перечень направлений не
исчерпывается, сказал Боярский.
В ЦПГИ проекты получат методическую, юридическую и информационную
поддержку. Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местных
инициатив и их тиражирование для партии сейчас в приоритете.
Мы намерены стать своеобразными лоббистами интересов
гражданского общества, тем более, что такой запрос существует.
На федеральном уровне центр будет состоять из
наблюдательного совета, в который пригласят известных и авторитетных общественных
деятелей, парламентариев, экспертов, бизнесменов и журналистов. На региональном
уровне структура будет замыкаться на координаторе проекта.
"К будущим руководителям на местах мы отнесемся особо
требовательно, так как понимаем, насколько важны профессионализм,
ответственность и неравнодушие при реализации этого проекта", – сказал Боярский.
Напомним, что о запуске сторонниками "Единой России" Центра
поддержки гражданских инициатив заявил секретарь генсовета партии Андрей
Турчак, выступая 13 августа на молодежном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.