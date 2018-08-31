В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Российская спортсменка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертый круг соревнований.

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Российская спортсменка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертый круг соревнований.В третьем круге Екатерина играла с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Выиграв первую партию 6:4, Макарова проиграла две следующих – 1:6, 2:6, а вместе с ними и матч. Соперницы провели на корте два часа.Анастасия Севастова вышла в четвертый круг US Open. Ее соперница определится в матче Цян Ван (Китай) – Элина Свитолина (Украина).