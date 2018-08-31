Концерт продолжается. Бывший депутат краевого заксобрания Перми Александр Телепнев, осужденный за жестокое избиение DJ Smash, пытается засудить его друга Тимати за подпорченную репутацию. Якобы звезда оскорбила Телепнева и нанесла ему сильный моральный вред.

Концерт продолжается. Бывший депутат краевого заксобрания Перми Александр Телепнев, осужденный за жестокое избиение DJ Smash, пытается засудить его друга Тимати за подпорченную репутацию. Якобы звезда оскорбила Телепнева и нанесла ему сильный моральный вред. Удастся ли ему из колонии вернуть поруганную честь?Исковое заявление от Александра Телепнева к Тимуру Юнусову (рэперу Тимати) поступило в Мещанский суд Москвы на двух страницах с претензией к двум словам. Они не эфирные и, как считает Телепнев, являются "неприличной формой выражения с тематикой сексуальной доминации, направленной на умаление качеств социальной репрезентативности личности адресата". На своей странице в соцсети рэпер заявил о не совсем традиционном способе Телепнева фотографироваться со звездами. Ущерб своей репрезентативности Телепнев оценил в 300 тысяч рублей.По отношению к Телепневу Тимати действительно не стесняется в выражениях. Друг рэпера Андрей Ширман, больше известный как DJ Smash, пострадал от Телепнева еще в феврале. В пермском ночном клубе с романтичным названием "Дом культуры" тогда еще депутат местного законодательного собрания подошёл к музыканту сделать селфи, но двух минут фотосессии народному избраннику не хватило, а на большее ди-джей оказался не способен. В итоге Телепнев решил прибегнуть к насилию.Видеозапись с гневными комментариями Тимати опубликовал у себя на страничке в социальной сети, а своей подписью к ней нанес "репрезентативности" Телепнева непоправимый ущерб. Ведь на поведение депутата стали обращать более пристальное внимание — многие, например, отметили очень теплые отношения между Александром Телепневым и его другом Сергеем Ванкевичем, вторым подсудимым по уголовному делу об избиении музыканта. В суде Ванкевич и Телепнев даже двигались синхронно. При этом сам Телепнев в словесном поединке рэперу явно проигрывает — оратор из депутата не такой опытный, как драчун.О своем иске против Тимати Телепнев не преминул рассказать всем в социальных сетях, скорее всего, с помощью своего адвоката, ведь сам-то он за избиение DJ Smash получил 2 года колонии-поселения. В комментариях к своему посту Телепнев снова почувствовал дружескую поддержку Ванкевича.При этом реакции самого Тимати на очередной выпад бывшего депутата пермского законодательного собрания пока не последовало. Рэпер в отпуске и, судя по всему, отдыхает от скандалов и поединков. Хотя вполне возможно, что на океанском побережье он придумает парочку горячих выражений для Телепнева и в ближайшее время уже традиционно выложит их в социальных сетях.