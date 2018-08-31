Воздух вытекает очень медленно, да и космонавты всегда могут закрыть люк между станцией и кораблем Союз. Поэтому никакой угрозы для людей на МКС нет, уверен ведущий эксперт ракетно-космической отрасли России Иван Моисеев. Несмотря на это, пробоины все равно нужно заделать как можно скорее.

Воздух вытекает очень медленно, да и космонавты всегда могут закрыть люк между станцией и кораблем "Союз". Поэтому никакой угрозы для людей на МКС нет, уверен ведущий эксперт ракетно-космической отрасли России Иван Моисеев. Несмотря на это, пробоины все равно нужно заделать как можно скорее, добавил специалист в интервью агентству "Интерфакс-АВН", чтобы избежать сложностей при возвращении на Землю.Напомним, сегодня на космическом корабле "Союз" были обнаружены микротрещины. Их пока заделали клейкой капроновой лентой. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отверстия появились после попаданий микрометеоритов.