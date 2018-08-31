Эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) предлагают выделить Арктическую зону Российской Федерации в отдельный макрорегион.

Эксперты "Проектного офиса развития Арктики" ("ПОРА") предлагают выделить Арктическую зону Российской Федерации в отдельный макрорегион, учитывая колоссальный размер территорий субъектов РФ, входящих в АЗРФ, а также их текущий и перспективный вклад в экономику страны.Министерством экономического развития России опубликован проект Стратегии пространственного развития РФ. Документ будет внесен в правительство в сентябре, а в ноябре уже должен быть утвержден. Его целью является раскрытие социально-экономического потенциала территорий за счет экономической специализации регионов. АЗРФ, к сожалению, пока отсутствует как макрорегион в Стратегии.Генеральный директор "ПОРА" Борис Тарасов отметил, что такой подход имеет исторические предпосылки. Во времена Екатерины Великой Россия была поделена на полосы – северную, среднюю, южную. Государственные служащие севера носили форму голубого оттенка, средней полосы – вишневые, южной полосы – фиолетовые. То есть, по словам Тарасова, северный макрорегион уже тогда выделялся административно, а не только по климато-географическим признакам.Эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников подчеркнул, что одна из задач Стратегии – это обеспечение национальной безопасности России за счет социально-экономического развития геостратегических территорий. Регионы, входящие в АЗРФ, в связи разработкой документов для реализации Стратегии получают не только большой простор для инициативы, но и большой объем работы. Они должны готовить документы для реализации собственных стратегий пространственного развития, используя стандартные предложения Стратегии.Впервые в документах такого уровня говорится об увеличении негативного влияния глобальных климатических изменений на социально-экономическое развитие территорий РФ. В АЗРФ, Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается наиболее быстрый рост температуры воздуха в пределах России, что ведет к изменению ландшафтов и таянию вечной мерзлоты, влияющему на устойчивость функционирования инфраструктуры на указанных территориях. В настоящее время проблема деградации вечной мерзлоты – одна из важнейших для Арктики. С другой стороны, в результате циклических изменений климата открывается Северный морской путь, имеющий огромное значение для России. Складывается непростая ситуация для оценки, прогнозирования и формирования стратегии развития Арктики как макрорегиона. Однако именно с этих позиций будет возможно наиболее эффективно и целостно решать возникающие задачи.