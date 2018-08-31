Красно-фиолетовые плоды дерева под названием каму-каму могут оказаться прекрасным средством против ожирения.

В последнее время всё большую популярность набирает новый "суперпродукт": красно-фиолетовые плоды дерева под названием каму-каму. Оно растёт в тропических лесах Перу и Бразилии. Плоды обладают высоким содержанием витамина С, флавоноидов и антиоксидантов. Амазонские туземцы издавна использовали их в пищу, а также в медицине.Недавно канадские учёные обнаружили ещё один бонус употребления в пищу плодов каму-каму: они предотвращают ожирение, по крайней мере, у мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жира и сахара.Исследователи из Университета Лаваля решили изучить влияние на здоровье плодов каму-каму несколько лет назад, когда та же группа учёных исследовала полезное влияние на здоровье ягоды, богатой полифенолом. Ещё тогда исследователи обратили внимание на каму-каму, в плодах которого было в пять раз больше полифенолов, чем в ягоде. Учёных интересовал эффект каму-каму на ожирение и метаболические заболевания.Специалисты разделили лабораторных мышей на три группы. Животных на протяжении восьми недель кормили пищей, богатой сахаром и жирами. При этом одной группе ежедневно давали экстракт каму-каму. Третья группа была контрольной, животных кормили пищей с низким содержанием сахара и жира.Позднее учёные взвесили животных. Оказалось, что грызуны, которых угощали экстрактом каму-каму, набирали на 50 процентов меньше массы, чем другие. При этом увеличение веса "группы каму-каму" соответствовало набранному весу животных из контрольной группы.По мнению авторов работы, эффект плода каму-каму может быть связан с усилением обмена веществ даже при полном покое животных, что приводит к более высокому расходу энергии.Кроме того, исследование показало, что каму-каму увеличил толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину, в то же время он уменьшил концентрацию эндотоксинов в крови.Фрукты также оказали благотворное влияние на микробное население кишечника мышей."Все эти изменения сопровождались "перестройкой" микробиоты кишечника, в том числе увеличением количества представителей видf A. muciniphila и значительным уменьшением количества молочнокислых бактерий", — говорит соавтор работы Андре Моретти (André Marette), профессор Университета Лаваля.Отмечается, что предыдущие исследования установили, что вид A. muciniphila живёт на слизистой кишечника и может защищать человека от ожирения и диабета.Специалисты провели ещё один эксперимент: они пересаживали кишечную микробиоту мышей, которых кормили каму-каму, "стерильным" грызунам. Речь идёт о животных, у которых не было никакой микробиоты в кишечнике. Выяснилось, что такая мера временно порождала аналогичные метаболические эффекты.После всего выше сказанного появляется вполне резонный вопрос: способен ли плод оказывать подобные эффекты на организм людей? Моретти намерен выяснить это в своих будущих работах. Впрочем, не стоит забывать, что речь в любом случае идёт об экстракте, а значит, скупать плоды на бразильских рынках ради борьбы с лишним весом не имеет смысла.Результаты исследования представлены в научном издании Gut.Авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других способах борьбы с ожирением. В частности, учёные предлагают сбросить лишний вес при помощи заморозки блуждающего нерва, блокировки "белка стресса" и использования генно-модифицированных имплантатов.Кроме того, исследователи развенчали миф о безопасности "здорового ожирения", что, впрочем, не помешало им признать, что полные люди являются более счастливыми, чем худые.