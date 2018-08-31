Олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию Ксения Столбова и Федор Климов больше не будут выступать в тандеме. Об этом сообщил Климов, однако причины такого решения он комментировать не стал.

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию Ксения Столбова и Федор Климов больше не будут выступать в тандеме. Об этом сообщил Климов, однако причины такого решения он комментировать не стал."На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по обоюдному решению, — признается фигурист, слова которого приводит РИА Новости. – Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру и те годы, которые мы провели на льду. На мой взгляд, мы многого добились. Однако теперь нами было принято решение о прекращении подготовки, и это решение окончательное".Напомним, спортсмены стали выступать в дуэте в 2009 году. В 2014 году они завоевали золото сочинской Олимпиады. В 2018 году пара не смогла принять участие в Играх в Пхенчхане после того, как стало известно о недопуске Климовой. Позже они пропустили еще и чемпионат мира из-за травмы фигуристки.