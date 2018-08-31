Компания Mozilla, занимающаяся разработкой браузера Firefox, объявила о планах предпринять серьезные меры по защите персональных данных. Как сообщается в официальном блоге, в последующих версиях приложения появятся антитрекинговые функции, которые будут автоматически блокировать любые скрипты, отслеживающие переход пользователя от одного сайта к другому.

Компания Mozilla, занимающаяся разработкой браузера Firefox, объявила о планах предпринять серьезные меры по защите персональных данных. Как сообщается в официальном блоге, в последующих версиях приложения появятся антитрекинговые функции, которые будут автоматически блокировать любые скрипты, отслеживающие переход пользователя от одного сайта к другому.Речь идет о программном JavaScript-коде и cookie-файлах, которые позволяют маркетологам узнать, какие ресурсы посещает пользователь, чтобы точнее нацеливать на него рекламу. Также будут запрещены любые другие интернет-"жучки" и майнинговые скрипты, которые загружаются слишком долго и замедляют работу браузера.Чтобы отключить межсайтовый трекинг, пользователям не понадобится устанавливать никаких дополнительных расширений или менять настройки Firefox. Функции антислежки, заявили в Mozilla, будут включены автоматически.∎Официальное расширение Firefox рекомендует сайты на основе истории браузера читайте такжеFirefox умеет блокировать любые сервисы, используемые сайтами для изучения привычек посетителей и таргетирования рекламы, еще в 2015 года. Однако работают эти функции только при переходе в режим приватного браузинга, когда программа не сохраняет пароли, историю посещенных сайтов и другие данные сеанса.