На автодроме в Монце состоялась вторая свободная практика 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Италии. Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Он проехал дистанцию за 1 минуту 21,105 секунды.

На автодроме в Монце состоялась вторая свободная практика 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" — Гран-при Италии. Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Он проехал дистанцию за 1 минуту 21,105 секунды.Второе время на дистанции продемонстрировал партнер Феттеля по Ferrari финн Кими Райкконен (+0,270), третье – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,287). По сравнению с первой практикой улучшил свое время россиянин Сергей Сироткин из Williams. Он стал 15-м, отсав от победителя на 2,409 секунды. Коллега Сироткина по "конюшне" Лэнс Стролл вновь оказался ниже россиянина, заняв 17 строчку.Напомним, что в самом начале гонки в страшную аварию попал пилот Sauber Маркус Эрикссон. Из-за аварии гонку пришлось прервать.