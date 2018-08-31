Мексиканский пилот команды Формулы-1 Racing Point Force India Серхио Перес показал лучшее время по итогам первой свободной практики стартовавшего в Монце Гран-при Италии. Его лучшим результатом стала 1 минута 34,000 секунды.

Мексиканский пилот команды "Формулы-1" Racing Point Force India Серхио Перес показал лучшее время по итогам первой свободной практики стартовавшего в Монце Гран-при Италии. Его лучшим результатом стала 1 минута 34,000 секунды.Следом за ним расположились финн Кими Райкконен из Ferrari, который отстал от победителя на 0,550 секунды, и партнер Переса по команде Эстебан Окон (+0,593). Отметим, что российский пилот Williams Сергей Сироткин показал 18 результат (+3,929), его коллега Лэнс Стролл занял 19 строчку (+4,253).