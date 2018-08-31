Тренер Брайан Орсер, воспитанницей которого
является российская фигуристка не сможет уделять ей достаточно времени. Он
будет занят подготовкой других спортсменов в Олимпиаде-2022 в Пекине.
Тренер Брайан Орсер, воспитанницей которого
является российская фигуристка не сможет уделять ей достаточно времени. Он
будет занят подготовкой других спортсменов в Олимпиаде-2022 в Пекине.
Орсер, известный
своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, займется командой сборной Китая.
Остальным подопечным придется довольствоваться оставшимся у тренера на них
временем, которого будет уже явно меньше.
Канадского специалиста наняла Китайская
федерация фигурного катания. Ведь хозяевам Игр-2022 важно добиться наилучших
результатов. Как заявил сам Брайан Орсер, он
и его помощники "периодически" будут посещать Китай, сообщает "Газета.ru".
Сейчас тренер помимо Евгении Медведевой готовит
двукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю и двукратного победителя ЧМ Хавьера Фернандеса из Испании. Остается загадкой,
как у специалиста найдется время для того, чтобы качественно работать со всеми подопечными.
Первым международным турниром, на котором выступит
Медведева под руководством Орсера, станет Autumn Classic International-2018 в
канадском Оквилле 20–22 сентября. Соперницами россиянки станут канадка Ларкин
Остман, американка Брэди Теннелл и японка Вакаба Хигути.
Ранее олимпийский
чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что возлагает
на Евгению Медведеву большие надежды. "Если Женя прибавит и станет прыгать
как Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", -
заявил спорстмен.