Предложения Путина - справедливо выработанный компромисс по изменениям в пенсионном законодательстве, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. При этом она добавила, что учесть интересы всех практически невозможно.

Предложения Путина — справедливо выработанный компромисс по изменениям в пенсионном законодательстве, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. При этом она добавила, что учесть интересы всех практически невозможно. Но возможно найти компромисс, который бы решал поставленные президентом задачи."С другой стороны, мы должны максимально учесть интересы наших граждан и, естественно, услышать и то, что сказал президент, — добавила в эфире телеканала "Россия 24" Татьяна Голикова. — Мы услышали, он услышал, в первую очередь, и основные проблемы, которые озвучивали все участники этого обсуждения. Поэтому говорить о том, что все удовлетворены, наверное, было бы неправильно, а я считаю, что это справедливо выработанный компромисс".При этом заместитель премьер-министра России добавила, что на сегодняшний момент инициативы Путина по пенсионному законодательству финансово урегулированы, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития.Главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы, обратился к населению России 29 августа 2018 года президент Владимир Путин.При этом Голикова добавила, что получасовому обращению главы российского государства предшествовали серьезные обсуждения в экспертном сообществе, в семьях, серди людей. При этом вице-премьер призналась, что в ходе обсуждения звучала очень эмоциональная критика.Однако, по словам Путина, проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России. Президент подчеркнул: решение по пенсиям трудное, но необходимое. Он призвал россиян с пониманием отнестись к нововведениям в пенсионном законодательстве.Если предложения Путина будут одобрены, то женщины в России будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 63. Это смягченный правительственный вариант, по которому предполагалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65. В 2018 году пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.Владимир Путин подчеркнул, что ряд мер позволят максимально смягчить принимаемые решения. Например, право досрочного выхода на пенсию должны получить многодетные матери, коренные малочисленные народы Севера. Кроме того, должно быть повышено пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.Предложения президента России будут в ближайшее время оформлены как поправки к правительственному законопроекту, который в первом чтении уже одобрили депутаты Госдумы.