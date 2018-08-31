Компания Mastercard предоставляет Google информацию о том, покупали ли пользователи этой платежной системы товары в обычных магазинах после рекламы, увиденной в поисковике. Соглашение между партнерами действует уже на протяжении года, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания Mastercard предоставляет Google информацию о том, покупали ли пользователи этой платежной системы товары в обычных магазинах после рекламы, увиденной в поисковике. Соглашение между партнерами действует уже на протяжении года, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По информации агентства, рекламодатели Google располагают доступом к новому мощному инструменту, который позволяет им отслеживать, привели ли онлайн-объявления товаров к продажам в физических магазинах на территории США. При этом свыше 2 миллиардов пользователей Mastercard о трекинге не знали, поскольку ни Google, ни представители платежной системы никогда не заявляли о сделке публично.Новый инструмент — Store Sales Measurement — появился в мае 2017 года. Работает система следующим образом: допустим, женщина вводит в поисковик запрос "красная помада", нажимает на объявление, но ничего не покупает. Позже она приходит в торговый центр и приобретает увиденную ранее в интернете помаду, расплачиваясь за товар картой Mastercard. У компании запись о покупке, сделанной в офлайн-магазине, отображается в столбце Offline Revenue ("Офлайн-выручка").Благодаря новому инструменту бренды могут отслеживать эффективных рекламных кампаний и видеть, как много людей, увидевших объявление, купили товар в онлайне или обычном магазине. Запись фиксируется только в том случае, если пользователь вошел в свой аккаунт Google и совершил покупку не позднее 30 дней с момента клика на рекламу.Альянс, заключенный с Mastercard, "дал Google беспрецедентный актив для измерения розничных расходов", которого нет ни у одного конкурента, включая лидера рынка онлайн-торговли Amazon. Как сообщил источник Bloomberg, поисковик заплатил Mastercard "миллионы долларов", и обсуждал с партнером идею о разделении доходов, полученных от онлайн-рекламы.”СМИ: Facebook запросил у банков информацию о счетах пользователей читайте такжеВ Google отказалась обсуждать факт сотрудничества с Mastercard. Представители поисковика заявили, что прибегают к технологии двойного шифрования, которая не позволяет ни ему, ни его партнерам просматривать личную информацию пользователей. В пресс-службе Mastercard ответили, что делятся тенденциями о транзакциях с продавцами и обслуживающими их сервисами, чтобы помочь им измерить "эффективность рекламных кампаний". При этом "никаких индивидуальных транзакций или личных данных не предоставляется", заверили в компании.