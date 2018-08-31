Китайская компания Huawei анонсировала в ходе выставки IFA2018 в Берлине свою новую систему-на-чипе Kirin 980. Она, как и чипы в еще не анонсированных iPhone нового поколения, производится по 7-нм техпроцессу, что в сочетании с самой современной архитектурой ARM позволяет добиться значительного прироста производительности разных систем смартфона, а также повысить его энергоэффективность.

Китайская компания Huawei анонсировала в ходе выставки IFA2018 в Берлине свою новую систему-на-чипе Kirin 980. Она, как и чипы в еще не анонсированных iPhone нового поколения, производится по 7-нм техпроцессу, что в сочетании с самой современной архитектурой ARM позволяет добиться значительного прироста производительности разных систем смартфона, а также повысить его энергоэффективность.Представил новинку генеральный директор подразделения потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю. По словам топ-менеджера, Kirin 980 является первым в мире процессором, произведенным по прогрессивному 7-нм техпроцессу. У аналогичных чипов предыдущего поколения — Kirin 970, Apple A11, Qualcomm Snapdragon 845 — расстояние между логическими элементами больше и составляет 10 нм.Впрочем, "первый анонсированный" не значит "первый, попавший в руки потребителей". Компания TSMC, на мощностях которой производится и Kirin 980, ранее недвусмысленно давала понять, что станет единственным поставщиком новой системы-на-чипе A12 для Apple, и что производится этот компонент также по 7-нм техпроцессу. Ожидается, что новые iPhone XS, использующие A12, поступят в продажу еще до конца сентября. А вот новый флагман Huawei, Mate 20, которому достанется Kirin 980, анонсируют лишь 16 октября в Лондоне (об этом Ю также сообщил на сегодняшней презентации). Когда этот смартфон можно будет купить — пока неизвестно.Если верить представленным Huawei данным тестирования, ее кремниевая новинка обходит основного конкурента — Qualcomm Snapdragon 845 — практически во всем. По сравнению с 10-нанометровыми системами-на-чипе 7-нм процессор позволяет разместить на единицу площади чипа в 1,6 раза больше элементов и добиться роста производительности на 20%, а энергоэффективности — на 40%. Всего в Kirin 980 6,9 млрд логических элементов (транзисторов), на 1,4 млрд больше, чем у Kirin 970.Однако фактическое превосходство Kirin 980 над Snapdragon 845, утверждают в Huawei, еще значительнее: и по производительности, и по энергоэффективности новый китайский чип превосходит американский примерно на треть. Лишь в обработке графики их возможности примерно равны, но это без применения оптимизирующей производительность графического ускорителя технологии GPU Turbo. C ней же Kirin 980 с графикой Mali-G76 конкурента с Adreno 630 также обходит. В Huawei утверждают, что их новый чип может в требовательных играх держать частоту кадров на уровне близком к 60 в секунду гораздо стабильнее, чем это получается у Snapdragon 845:Структура системы-на-чипе Kirin 980 довольно сложная. С "легкими" вычислениями — например, воспроизведением музыки или видео, или навигацией справляется блок из четырех малых ядер ARM Cortex-A55, работающих на 1,8 ГГц:Когда нагрузка повышается, к ним подключаются два "средних" ядра Cortex-A76 с частотой 1,92 ГГц, а при выполнении максимально требовательных задач вроде игр с трехмерной графикой подключаются последние два ядра, самые большие и самые быстрые — 2,6-гигагерцевые Cortex-A76.Сильно расширились возможности нового чипа по сравнению с предшественником и в области нейросетевых вычислений. "Нейронный" сопроцессор теперь сдвоенный, что позволяет не только "на лету" определять сюжеты фотографий для их оптимизации, но и, например, в реальном времени сегментировать изображение в видеопотоке. То есть теоретически устройство с Kirin 980 сможет автоматически "вырезать" движущуюся человеческую фигуру и размещать ее на другом фоне. Отметим, что Apple около года назад реализовала подобные эффекты в программе Clips на iPhone X, хотя при их использовании смартфон, как правило, сильно нагревается.Модуль обработки изображений — ISP — у чипа также сдвоенный. Это позволяет почти наполовину ускорить работу камеры, почти на четверть снизить энергопотребление при записи и сократить задержку при записи на треть. Кроме того, смартфоны с Kirin 780 смогут лучше современных аппаратов на Snapdragon 845 "различать" детали в сложных, в том числе ночных, сценах: например, избегая "засвечивания" ярких вывесок.Связь у Kirin 980 тоже самая быстрая: модем LTE Cat. 21 обеспечивает, в случае поддержки нужных технологий сетью оператора, скорость до 1,4 Гбит/с на скачивание — против 1,2 Гбит/у нынешних модемов-рекорсменов. Выше и пиковая скорость модуля Wi-Fi: до 1732 Мбит/с (у смартфонов на Snapdragon 845 — не выше 1083 Мбит, и то лишь в конфигурации с модулем Wi-Fi стороннего производителя). Правда, такие скорости передачи данных поддерживают лишь самые современные (и дорогие) роутеры.