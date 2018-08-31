Представители YouTube-канала The Hidden Underbelly 2.0 опубликовали жутковатое видео, на котором запечатлена Google-панорама техасского кладбища с двумя странными фигурами, напоминающими призраков. Интернет-пользователи гадают, насколько этому ролику можно верить.

Представители YouTube-канала The Hidden Underbelly 2.0 опубликовали жутковатое видео, на котором запечатлена Google-панорама техасского кладбища с двумя странными фигурами, напоминающими призраков. Интернет-пользователи гадают, насколько этому ролику можно верить, сообщает Mirror.На опубликованных ниже кадрах запечатлена панорама кладбища, на которой, на первой взгляд, не происходит ничего необычного. Однако по мере приближения к поляне с деревом и надгробными плитами трудно не заметить голову девочки серого цвета, торчащую из-за ствола, а также странную фигуру вдали. Эту панораму можно самостоятельно изучить на сайте Google.Некоторые интернет-пользователи считают, что сотрудникам компании действительно удалось запечатлеть на кладбище привидений. Другие зрители настроены более скептически.Люди обратили внимание, что загадочная панорама сделана не с помощью камер Google Street View, а была загружена в мае 2017 года неким Джоном Уэллсом. Если прокрутить изображение вправо, можно обнаружить двух людей с камерой, сидящих на стульях. По всей видимости, это родственники девочки, которая прячется за деревом. У одного из взрослых такой же странный цвет кожи, как и у нее."Жуткая фигура на заднем фоне напоминает лист дерева или какой-то другой предмет, висящий на заборе", — отмечают интернет-пользователи.Впрочем, охотники за приведениями отмечают, что голова девочки по какой-то причине не отбрасывает тени.