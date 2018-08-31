Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в воскресенье, 2 сентября, в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщили в Государственной думе, депутатом которой певец был многие годы. Ранее стало известно, что похоронят его на Востряковском кладбище столицы. Народный артист СССР, любимый певец нескольких поколений россиян, умер 30 августа, на 81-м году жизни.

Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в воскресенье, 2 сентября, в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщили в Государственной думе, депутатом которой певец был многие годы. Ранее стало известно, что похоронят его на Востряковском кладбище столицы. Народный артист СССР, любимый певец нескольких поколений россиян, умер 30 августа, на 81-м году жизни."Куба – любовь моя", — таким было первое появление Иосифа Кобзона на всесоюзном экране: 1962 год, "Голубой огонек", наклеенная борода и автомат, армейская рубашка. За спиной — кордебалет из партизан-барбудос. Не только первый телеэфир Кобзона, но и один из первых советских видеоклипов.Он всегда остро чувствовал пульс истории, лично знал самых ярких героев эпохи. В 60-е на торжественном приеме в Кремле Кобзон знакомиться с Гагариным. Оказалось, первый космонавт планеты — страстный поклонник главного голоса Советского Союза. Легендарный баритон и первый космонавт дружили много лет, приезжали друг к другу в гости. Последняя встреча была в гостинице "Юность". Смотрели трансляцию встречи ЦСК и "Динамо". Гагарин болел за "армейцеов" и выиграл у Кобзона пари — бутылку коньяка за 4 рубля 12 копеек. Но отпраздновать победу не довелось. Планы оборвала катастрофа. Но осталось берущая за душу песня."Он был соавтор наших песен. Он нам помог сделать эти песни всенародно любимыми", — говорит поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов.Помогал он вообще многим. Высоцкий в отчаянном — без денег и концертов — положении предложил Кобзону купить песню для исполнения. После смерти Кобзон помог похоронить Высоцкого на Ваганьковском кладбище. "80-й год, Олимпиада. Сразу было отказано в том, чтобы хоронить Высоцкого на Новодевичьем, — рассказывает руководитель фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий. — Он вмешался, и было решено, что это будет Ваганьковское".На песню в "Семнадцати мгновениях весны" пробовались14 певцов. Лиознова требовала от Кобзона перевоплотиться в Штирлица.Его малая родина Донбасс. Через много лет он приедет уже в пылающий Донбасс и скажет: "Мы знаем, что на колени Донбасс поставить нельзя, не дано". Через руины Иловайска он приехал спеть людям о надежде. В Донбасс он приедет еще не раз, осуждая позицию столичных коллег по сцене. Инструменты в музыкальную школу Донбасса тоже привез Иосиф Кобзон.