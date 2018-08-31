Остановка, которая мешает. Речь идет о жителях Юрьевца. По словам людей, уже примерно год, как на остановке общественного транспорта появился новый павильон, но следы старого по-соседству так и не убрали. Более того, автобусы так по старинке и останавливаются там, где и прежде. Почему так происходит? И чем так помешала жителям микрорайоа старая остановка? Расскажет Константин Миронов.

Остановка, которая мешает. Речь идет о жителях Юрьевца. По словам людей, уже примерно год, как на остановке общественного транспорта появился новый павильон, но следы старого по-соседству так и не убрали. Более того, автобусы так по старинке и останавливаются там, где и прежде. Почему так происходит? И чем так помешала жителям микрорайона старая остановка? Расскажет Константин Миронов.(мкрн. Юрьевец)Эти бетонные блоки остались здесь с тех пор, когда на улице Михалькова поменяли остановочный комплекс. А было это, говорят жители, около года назад. С тех пор у пешеходов на этом участке сплошные травмы.Ольга Кузнецова, местный житель: "Летом здесь более или менее терпимо. Люди видят от этих плит поребрики высокие – падают. А зимой все бегут, чтобы сесть в автобус, и падают. Даже был случай, что женщина поскользнулась и упала под автобус. Хорошо, что водитель такой внимательный и это увидел".Водители автобусов продолжают высаживать пассажиров прямо на руины остановочного пункта, а все потому что новый павильон рабочие поставили прямо на пешеходном переходе. Здесь общественному транспорту останавливаться запрещают правила дорожного движения. На опасную для жизни остановку люди уже жаловались местным чиновникам, но ответа никакого. Местные боятся, что рано или поздно здесь кто-нибудь покалечится.Владимир Грушин, местный житель: "Вчера я сам стоял на остановке, женщина с коляской с ребёнком споткнулась об эти плиты, коленки себе разбила, и мальчишка чуть не умер. А другой раз можно за автобус зацепиться, под автобус подлететь – особенно зимой. Это вообще кошмар какой-то. Столько раз обращался и никаких сдвигов".Новый остановочный комплекс смущает людей и своим внешним видом. Для павильона даже не нашлось профлиста одного цвета. Пассажиры шутят, как будто с заборов поснимали? А напротив - современный остановочный пункт. На другой стороне дороги сделали даже "карман" для заезда общественного транспорта. А в городской администрации поясняют, о проблемах улицы Михалькова чиновники даже не знали. То есть жалобы людей до власти не дошли?Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ: "На улице Институтский городок сейчас будет проведена проверка остановочного пункта. Если будут выявлены какие-то детали, которые доставляют неудобства уважаемым пассажирам, то наше управление ЖКХ достаточно оперативно наведёт порядок".Правда надолго ли? В мэрии сообщили, что уже на следующей неделе в Юрьевце будут расширять проезжую часть на улице Институтский городок. Работы могут затронуть и остановку "Улица Михалькова".