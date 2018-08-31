Музыкальный коллектив выступит в воскресенье, 2 сентября

Музыкальный коллектив выступит в воскресенье, 2 сентябряВ воскресенье, 2 сентября, власти Владимира перекроют центр города из-за концерта «Хора Турецкого».Всемирно известный музыкальный коллектив выступит бесплатно. Концерт начнется в 20 часов на Соборной площади.Глава администрации Андрей Шохин распорядился издать распоряжение по ограничению движения транспорта. С 19.45 до 22.15 недоступны для автомобилистов будут улицы Большая Московская и Большая Нижегородская.Напомним, что «Хор Турецкого» уже выступал во Владимире под открытым небом два года назад. Тогда они собрали десятки тысяч зрителей.