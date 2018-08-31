Получасовая прогулка на пароме обернулась для 53-летнего японского бизнесмена почти двухдневным приключением, в ходе которого Хисатеру Соэдзима чуть не умер. Подвыпивший мужчина, который пытался сделать селфи на палубе, выпал за борт и более суток провел без еды и воды на необитаемом острове.

Получасовая прогулка на пароме обернулась для 53-летнего японского бизнесмена почти двухдневным приключением, в ходе которого Хисатеру Соэдзима чуть не умер. Подвыпивший мужчина, который пытался сделать селфи на палубе, выпал за борт и более суток провел без еды и воды на необитаемом острове, сообщает Sora News 24.Когда японец выпал за борт, уже стемнело. Пьяный мужчина увидел вдалеке свет маяка и поплыл к нему. В итоге ему удалось добраться до острова Хашима и успешно вылезти берег. Проблема заключалась лишь в том, что этот участок суши оказался необитаем.В течение всего следующего дня Хисатеру Соэдзима лежал на берегу, пытаясь прийти в себя. Только на следующее утро мжучина увидел проплывавшую невдалеке рыбацкую лодку. Бизнесмен смог привлечь внимание рыбаков, те подплыли к берегу и напоили мужчину водой с электролитами, которую пьют страдающие от обезвоживания.Рыбаки вызвали береговую охрану. Та, убедившись, что бизнесмен не пострадал, доставила его на берег. Удивительно, что за все это время оказавшегося за бортом японца никто не хватился.