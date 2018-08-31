В Московском метрополитене стало на одну линию больше. В пятницу, 31 августа мэр Сергей Собянин провел технический пуск новой, Кожуховской ветки подземки. Она упростит путь в центр города для сотен тысяч жителей Москвы и области, разгрузит дороги на юго-востоке столицы и в прилегающих районах Подмосковья, сделает свободнее уже действующие линии метро. Все, что нужно знать о новом контуре столичной подземки – в материале Dni.Ru.

В Московском метрополитене стало на одну линию больше. В пятницу, 31 августа мэр Сергей Собянин провел технический пуск новой, Кожуховской ветки подземки. Она упростит путь в центр города для сотен тысяч жителейМосквы и области, разгрузит дороги на юго-востоке столицы и в прилегающихрайонах Подмосковья, сделает свободнее уже действующие линии метро. Все, что нужно знать о новом контуре столичной подземки – в материале Dni.Ru.Первый пошел!Вводить в эксплуатацию Кожуховскуюлинию метро будут поэтапно. Первый участок, технический пуск которого состоялсясегодня, включает в себя четыре станции – "Косино", "УлицаДмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".Технический пуск означает, что строительство линии в основном завершено -станции возведены, тоннели проложены. Остались последние штрихи – финальныепусконаладочные работы, передача объектов на баланс метрополитена.Сергей Собянин отметил, что первые поезда с пассажирами от "Некрасовки" до "Косино" поедут уже через несколько месяцев. "Практически вся ветка уже готова, станции – в прекрасном состоянии. Думаю, до конца года все запустим", – сказал градоначальник.Новые станции располагаются на территории трех московскихрайонов – Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Конечной точкоймаршрута для пассажиров первого отрезка Кожуховской линии по направлению вцентр станет станция "Косино". С нее можно будет осуществитьпересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненскойлинии и на расположенную в непосредственной близости платформу КосиноРязанского направления Московской железной дороги (МЖД).Следующая за "Косино" станция – "УлицаДмитриевского". Рядом с ней проходит оживленное Косинское шоссе, покоторому осуществляется связь между районами Косино-Ухтомский и Некрасовка. За"Улицей Дмитриевского" следует "Лухмановская". Станцияпримечательна тем, что один из ее вестибюлей выходит к городскому округуЛюберцы. Таким образом, подземку в пешей доступности получат десятки тысячжителей Подмосковья.Что касается "Некрасовки", то она располагается вцентре одноименного района. Как и другими станциями Кожуховской ветки,"Некрасовкой" будут активно пользоваться не только москвичи, но и те,кто ежедневно ездит в столицу из прилегающих районов области, в том числегородского округа Балашиха.Обслуживать Кожуховскую линию будет собственное электродепо– Руднево. Оно сможет принимать на ночной отстой до 31 состава. Здесьпредусмотрены комнаты отдыха для локомотивных бригад, столовые, медицинскиекабинеты, раздевалки и душевые, а также спортзалы и комнаты психологическойразгрузки."Сел и поехал!"Для местных жителей пуск новой линии, пусть пока ещетехнический, – событие знаменательное. Районы, по которым она проходит, активноразвиваются. Здесь строится жилье, социальная инфраструктура, спортивныеобъекты. Соответственно, повышаетсяпривлекательность этих локаций.Один из самых динамично развивающихся районов юго-востокаМосквы – Некрасовка. Территория, где расположена одноименная станция, былаприсоединена к столице в 2011 году. Здесь появляются новые жилые кварталы,школы, детские сады, больницы. Открытие станции подземки – логичный шаг вдальнейшем развитии этой территории.Если раньше местным жителям приходилосьездить на наземном общественном транспорте до станций "Выхино"Таганско-Краснопресненской линии, "Новокосино" Калининсковетки или до железнодорожной станции Люберцы-1, тратя, порой, большоеколичество времени на дорогу, то с открытием метро они могут быстро и скомфортом добраться до нужного места.Активно развивается и район Косино-Ухтомский. В его состав, помимо других локаций,входит микрорайон Кожухово, по западной и восточной сторонам которогорасполагаются две новых станции – "Улица Дмитриевского" и"Лухмановская" соответственно. Местные жители, как и те, ктопроживает в Некрасовке, пока еще добираются наземным транспортом до"Выхино" или "Новокосино". Но уже в ближайшие месяцыдесятки тысяч людей получат подземку в шаговой доступности и смогут экономить впути 20-30 минут."Оченьждем метро, наконец-то дойти до подземки можно будет пешком, больше не будетнеобходимости спешить по утрам. Транспортная ситуация у нас не самая простая, очень много людей приезжают из области. А когда откроютметро, то вздохнем свободно. Сел и поехал. Красота!" – рассказалакорреспонденту Dni.Ru жительница Некрасовки Алена.Озера, река и лунная дорогаВсе четыре станции Кожуховской линии отличаются стильнымиархитектурными решениями, которые придают им индивидуальность и узнаваемость.Так, дизайн интерьера "Косино" напоминает о главныхдостопримечательностях района Косино-Ухтомский – озерах Белое, Черное и Святое.Собранный из треугольных элементов глянцевый потолок с перфорацией создает эффектмерцания воды.В свою очередь, дизайн "Улицы Дмитриевского"отсылает к художественному образу лунная дорога. Центральный потолок сотражающей поверхностью визуально расширяет пространство, колонны с подсветкойусиливают поэтичный архитектурный образ. Грамотное соотношение световых ицветовых характеристик, спокойная и теплая колористическая гамма создают образкосмического спокойствия и умиротворения.Художественной темой станции "Лухмановская" сталарека. Ее образ запечатлен в потолке, который выполнен из анодированныхалюминиевых панелей. Колористические решения станции основаны на цветовой гаммезаката. Основные поверхности имеют природные оттенки – серого, коричневого и бежевого цветов.Поэтический образ выбран и для дизайна"Некрасовки". Тема лунной ночи в интерьере станции обыгранаспокойными архитектурно-композиционными приемами в сочетании с монохромнойцветовой гаммой из серого и белого оттенков. Такая комбинация создает эффектспокойствия, гармонии и умиротворения. Цветовой акцент сделан на облицовкепутевых стен, которые выполнены из металлокерамических панелейрубиново-красного цвета.В один узелПомимо самих станций, пассажиры смогут воспользоватьсятранспортно-пересадочными узлами (ТПУ), которые будут созданы на их основе.Хабы появятся на всех четырех станциях первого участка Кожуховской линии. Однимиз самых больших ТПУ станет "Косино". Там появится подземныйраспределительный уровень, который увяжет различные виды транспорта.Пересаживаться между ними пассажиры смогут по принципу "сухих ног",то есть не выходя на улицу.Кроме объединения метро, железной дороги и наземногообщественного транспорта в один хаб, в рамках транспортно-пересадочного узлабудет построена коммерческая недвижимость, залы ожидания, кассы, кафе икинотеатры, торговые помещения. Таким образом, на "Косино" будетсоздан полноценный многофункциональный центр.В свою очередь, ТПУ "Улица Дмитриевского"будет включать и коммерческую, и жилую недвижимость. Крупный многофункциональныйцентр создадут и на базе станции "Лухмановская".Появится транспортно-пересадочный узел и в Некрасовке. Там построятобщественно-деловой центр, плавательный бассейн, коммерческую недвижимость,организуют подземные пешеходные переходы, перроны для посадки и высадкипассажиров. Рядом разобьют парк и возведут православный храм.Самым большим ТПУ на Кожуховской линии и в целом в Москве станет"Рязанская". Хаб будет располагаться на станции"Нижегородская", которая входит в состав второго участка Кожуховской линии, запуск которого состоится в следующем году.В составе транспортно-пересадочного узла будет построенподземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. Онобъединит станции подземки, Московского центрального кольца и железнодорожнуюплатформу Карачарово. В часы пик пассажиропоток на ТПУ будет достигать 90 тысяч пассажиров, что сопоставимо с загруженностью такназываемой площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).Дальнейшие планыОбщая длина Кожуховской линии, которую по результатамголосования на портале "Активный гражданин" планируется переименоватьв Некрасовскую, составит 17,5 километра. В следующем году ожидается пуск второгоучастка – от "Косино" до "Нижегородской" со станциями"Юго-Восточная", "Окская улица", "Стахановская" и"Нижегородская".Строительство этого отрезка ведется по новой длястолицы технологии – так называемым испанским методом. На участке работаеттоннелепроходческий щит 10-метрового диаметра, в тоннеле будут идти два поездав разных направлениях.Самой необычной станцией на линии станет"Нижегородская". Она будет общей сразу для двух веток -Кожуховской и Большой кольцевой (БКЛ). На станции будет две платформы и четырепути: посередине рельсы для Кожуховской, а по бокам – для БКЛ. По такомупринципу работают станции "Китай-город" и "Парк Победы".В дальнейшем пассажиры, благодаря соединению Кожуховской иБольшой кольцевой линий, смогут проехать от "Некрасовки" до"Рассказовки" Калининско-Солнцевской ветки. Таким образом, подземкасоединит юго-восток столицы и Новую Москву.