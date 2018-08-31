Решение о включении в украинский санкционный список главы Крыма Сергея Аксенова будет оспорено. В Высший административный суд Украины и Окружной административный суд Киева уже поступили соответствующие иски.

Решение о включении в украинский санкционный список главы Крыма Сергея Аксенова будет оспорено. В Высший административный суд Украины и Окружной административный суд Киева уже поступили соответствующие иски.Апелляцию подало адвокатское объединение "Могильницкий и партнеры". Представитель компании адвокат Максим Глотов пояснил, что при включениии Аксенова и других крымских политиков в санкционный список были нарушены требования украинского закона о санкциях. Адвокатское бюро требует снятия санкций и отмене решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к своим клиентам, сообщает РИА Новости.При этом адвокат упирает на несостыковку подходов в Киеве к Сергею Аксенову. Совет национальной безопасности и обороны Украины, секретарем которого является Александр Турчинов, имеет право принимать решение по санкциям только на основании предложений четырех государственных органов: администрации президента Украины, кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины. Адвокаты обратились ко всем ним и получили ответы, что ни одна из этих служб в СНБУ с требованием о введении санкций не обращалась.Вторая нестыковка. По украинскому закону, санкции могут быть наложены только на граждан иностранных государств. Но Генпрокуратура Украины расследует дело о государственной измене и идентифицирует Сергея Аксенова как гражданина Украины. Поскольку нельзя изменить Украине, будучи гражданином России.При этом президент Украины Петр Порошенко в вопросе Аксенова конфликтует с Генпрокуратурой: глава украинского государства считает Аксенова российским гражданином.Поданный иск свидетельствует о глупости и нарушениях со всех сторон и очень важен для позиции и стратегии защиты, подчеркнул адвокат главы Крыма Сергея Аксенова.Вместе с тем, к европейским санкциям к шести компаниям-строителям Крымского моста присоединились Албания, Украина, Черногория и Норвегия. Совет ЕС ввел санкции 30 июля 2018 года. Под санкции попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж ” СГМ Груп".Санкции влекут заморозку принадлежащих этим компаниям в Европе активов или средств, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.Движение по 19-километровому Крымскому мосту, связавшего таманский и крымский берега, было открыто 16 мая 2018 года. В декабре 2019 года по мосту откроется железнодорожное движение.Фактически, строительство моста стало ответом Киеву на транспортную блокаду Крымского полуострова, население которого проголосовало на мартовском референдуме 2014 года за возвращение в Россию. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.