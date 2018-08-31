Певец Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу и ни в чем
себе не отказывать. Благо, финансы позволяют.
Певец Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу и ни в чем
себе не отказывать. Благо, финансы позволяют.
Согласно данным издания Forbes за прошлый год Филипп Бедросович
заработал 596 миллионов рублей. Часть из них пойдет на новые проекты певца, а
часть будет потрачена на личные нужды поп-короля.
Киркоров любит кичиться брендовыми вещами и денег на них он
на жалеет. Его куртка из новой коллекции Dolce
& Gabbana по стоимости равна однокомнатной квартире в провинции –
почти два миллиона рублей. Также у певца есть множество пестрых пиджаков от Balmain
– 250 тысяч за штуку, а если посчитать несметное количество разнообразной
обуви, часов и украшений, то сумма, которую Филипп тратит на одежду и аксессуары, получится воистину баснословной.
Однако поп-король отдает деньги не только за побрякушки и наряды,
огромную часть бюджета съедает элитная недвижимость, за содержание которой
необходимо платить. Квартира в столице, загородный дом в Мякининской пойме Москвы-реки стоимостью 670 миллионов рублей, апартаменты
в Болгарии, вилла в Майами, все это обходится артисту в сумму более двух
миллионов рублей в месяц.
Любит Киркоров и погулять на широкую ногу. На банкет в честь
своего 50-летнего юбилея звезда потратила 40 миллионов рублей. А день рождение
дочери Аллы-Виктории Филиппу обошлось в полтора миллиона.
Отметим, что много средств исполнитель вкладывает в развитие
своего творчества. Его масштабное шоу под названием "Я" стоило огромных денег. "Мое
новое шоу, которое я показал в Москве на свой юбилей, стоило 6,5 миллиона евро
(499 миллиона рублей. – Прим. ред.). Лучший друг, очень крутой бизнесмен, мне
дал денег в долг. Сейчас ему отдаю каждый месяц очень большую сумму", – цитирует
Филиппа StarHit.
Отметим, что шикарная жизнь поп-короля раздражает многих наших
сограждан. Ведь средний доход населения России в 2017 году составил
31 475 рублей в месяц, а если учесть, что в некоторых уголках нашей родины зарплата даже меньше того, что заявлено официальной статистикой, то негодование и обида, да и просто зависть обычных людей
вполне понятна.
"Не увидел ни слова про благотворительность. Не в почете
нынче меценатство. Тратит он только на себя любимого. Тем временем народ
нищает... вкалывает (в отличие от Киркорова) и нищает. Но терпение народа имеет
предел... и память", – заметил пользователь Сети.