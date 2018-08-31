Певец Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Благо, финансы позволяют.

Певец Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу и ни в чемсебе не отказывать. Благо, финансы позволяют.Согласно данным издания Forbes за прошлый год Филипп Бедросовичзаработал 596 миллионов рублей. Часть из них пойдет на новые проекты певца, ачасть будет потрачена на личные нужды поп-короля.Киркоров любит кичиться брендовыми вещами и денег на них онна жалеет. Его куртка из новой коллекции Dolce& Gabbana по стоимости равна однокомнатной квартире в провинции –почти два миллиона рублей. Также у певца есть множество пестрых пиджаков от Balmain– 250 тысяч за штуку, а если посчитать несметное количество разнообразнойобуви, часов и украшений, то сумма, которую Филипп тратит на одежду и аксессуары, получится воистину баснословной.Однако поп-король отдает деньги не только за побрякушки и наряды,огромную часть бюджета съедает элитная недвижимость, за содержание которойнеобходимо платить. Квартира в столице, загородный дом в Мякининской пойме Москвы-реки стоимостью 670 миллионов рублей, апартаментыв Болгарии, вилла в Майами, все это обходится артисту в сумму более двухмиллионов рублей в месяц.Любит Киркоров и погулять на широкую ногу. На банкет в честьсвоего 50-летнего юбилея звезда потратила 40 миллионов рублей. А день рождениедочери Аллы-Виктории Филиппу обошлось в полтора миллиона.Отметим, что много средств исполнитель вкладывает в развитиесвоего творчества. Его масштабное шоу под названием "Я" стоило огромных денег. "Моеновое шоу, которое я показал в Москве на свой юбилей, стоило 6,5 миллиона евро(499 миллиона рублей. – Прим. ред.). Лучший друг, очень крутой бизнесмен, мнедал денег в долг. Сейчас ему отдаю каждый месяц очень большую сумму", – цитируетФилиппа StarHit.Отметим, что шикарная жизнь поп-короля раздражает многих нашихсограждан. Ведь средний доход населения России в 2017 году составил31 475 рублей в месяц, а если учесть, что в некоторых уголках нашей родины зарплата даже меньше того, что заявлено официальной статистикой, то негодование и обида, да и просто зависть обычных людейвполне понятна."Не увидел ни слова про благотворительность. Не в почетенынче меценатство. Тратит он только на себя любимого. Тем временем народнищает... вкалывает (в отличие от Киркорова) и нищает. Но терпение народа имеетпредел... и память", – заметил пользователь Сети.