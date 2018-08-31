Группа спецпрокурора Мюллера, которая расследует вмешательство в американские выборы, потеряла сразу двух своих членов: Райана Дики и Брайана Ричардсона. Один из них, кстати, ключевой специалист – эксперт по киберпреступлениям.

Группа спецпрокурора Мюллера, которая расследует вмешательство в американские выборы, потеряла сразу двух своих членов: Райана Дики и Брайана Ричардсона. Один из них, кстати, ключевой специалист – эксперт по киберпреступлениям. Как утверждает официальный представитель Мюллера Питер Карр, уход этих людей не связан с какими-то обвинениями или нарушениями, пишет агентство ТАСС.Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер пока безуспешно ищет связь предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.Президент США считает, что расследование Мюллера незаконно и назвал его "охотой на ведьм".